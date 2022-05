Auch viele offene Stellen in Rheinland-Pfalz : Arbeitsmarkt fast so gut wie vor Pandemie

Info

Damit Krankenhäuser genug Ärzte beschäftigen können, beteiligt sich die Bundesagentur für Arbeit in Rheinland-Pfalz seit 2021 an dem Anwerberprogramm „Specialized!“ (Spezialisiert). Elf Mediziner aus Mexiko wurden darüber bisher angeworben, berichtet Direktions-Chefin Heidrun Schulz. Schwerpunkt sind Fachkräfte, die in Deutschland beruflich langfristige Perspektiven suchen. Außer in Mexiko werde auch in Jordanien gesucht. „Wir wildern nicht in Gebieten, wo wir unseren Mangel mit anderem Mangel bezahlen“, betont Schulz. Solche Programme würden künftig auch gebraucht, um Fachkräfte in anderen Branchen zu finden.

Zum Ärztemangel komme eine alternde Bevölkerung und damit wachsender Bedarf, sagt Schulz. 2021 habe es fast ein halbes Jahr gedauert, bis die Kliniken in Rheinland-Pfalz einen gesuchten Mediziner anstellen konnten. 34 Prozent dieser Beschäftigten seien älter als 50 Jahre, vor zehn Jahren habe dieser Anteil noch bei 28 Prozent gelegen.

Die Anwerbung der Ärzte dauere im Schnitt 16 bis 20 Monate und koste zwischen 20 000 und 32 000 Euro. Eine gute Qualität der Ausbildung, gute Deutschkenntnisse (Nievau B2) und deutsche Fachsprache (C1) gehörten dazu. Das Programm „Specialized!“ sei bereits 2017 von der Bundesagentur initiiert worden und wird von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung übernommen, unterstützt durch das Netzwerk Integration. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sei auch mit dabei. (dpa)