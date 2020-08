Sie sollen sich umgehend bei der Stadt melden : Pirmasens droht arabischen Hausbesitzern

90 000 Euro hat der Abriss des Eckhauses in der Gasstraße gekostet, das einem Mann aus Kuwait gehörte. Wahrscheinlich hat die Stadt aufgrund der schlechten Erfahrungen nun alle arabischen Immobilienbesitzer angeschrieben und damit über einen Kamm geschoren. Foto: Eric Stegner

Pirmasens Das Haus der Finanzen der Stadt verschickte ein pauschales Schreiben an die ausländischen Eigentümer. Sogar von Zwangsversteigerung ist darin die Rede.

Von Erik Stegner

„Das kann man mit den Leuten doch nicht machen. Die waren total fertig.“ Bernd-Jürgen Stock aus dem Pirmasenser Vorort Windsberg hält ein Schreiben der Stadtverwaltung in der Hand, dessen Inhalt er nicht fassen kann. In dem Papier fordert die Stadt alle arabischen Hausbesitzer in Pirmasens dazu auf, sich umgehend bei der Vollstreckungsbehörde im Haus der Finanzen zu melden. Andernfalls drohe die Zwangsversteigerung des deutschen Anwesens.

Stock selbst kümmert sich um die Angelegenheiten seiner Nachbarn, die aus Saudi-Arabien stammen und sich im Vorort ein Haus gekauft haben. Was an Behördengängen zu erledigen ist und an Post anfällt, übernimmt Stock gerne. „Ich unterstütze die Leute. Hätte das die Verwaltung mit mir gemacht, würde ich sie sofort anzeigen“, sagt Stock.

Am meisten ärgert ihn bei dem ganzen Vorgang, dass von den Behörden ohne Rücksicht auf die augenblickliche Situation verfahren wird. Von Saudi-Arabien aus nach Deutschland einzureisen, sei wegen Corona schwer möglich. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes heißt es: Für Einreisende aus dem Ausland gilt eine Einreisesperre. Am 15. März wurde der Personenflugverkehr von und nach Saudi-Arabien eingestellt. Eine Ausreise ist bis auf Weiteres nur mit Sonderflügen möglich. Zwar befinde sich sein Nachbar zur Zeit in den USA, doch auch von dort aus gebe es Corona-bedingte Einschränkungen.

Außerdem hält Stock die pauschal verschickten Schreiben auch aus einem weiteren Grund für bedenklich: Alle Rechnungen und Gebühren seines Nachbars sind ordnungsgemäß bezahlt. Es gibt keinen Grund, warum die Familie angeschrieben werde. „Sie halten sich an Gesetz und Ordnung, was man von anderen Mitbürgern nicht sagen kann“, betont Stock. Gerne würden seine Nachbarn länger in Deutschland leben, doch ihnen sei der Aufenthalt nur für drei Monate gestattet.

Als er den Brief in arabischer Schrift weitergeleitet habe, sei der arabische Bauingenieur aus allen Wolken gefallen. „Er und seine Familie konnten die ganze Nacht nicht schlafen, weil sie sich riesige Sorgen um das Haus in Windsberg gemacht haben“, berichtet Stock. Erst als sie ihn erreichten und er sich mit der Verwaltung in Verbindung setzte, habe sich die Familie beruhigt.

Die Stadt Pirmasens teilte auf Anfrage mit, dass die Verwaltung in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass Immobilienbesitzer – insbesondere aus dem arabischen Raum – beim Erwerb von Häusern und Grundstücken keine Informationen über die deutschen abgaberechtlichen Vorschriften erhalten. Dazu zählten Grundsteuer, tiefbauliche Gebühren und Abfallgebühren. Dadurch entstünden oft Rückstände, die schlimmstenfalls zu einer Zwangsversteigerung der Immobilie führten. Die Stadt gehe davon aus, dass die Immobilienbesitzer fristgerecht zahlen würden, wenn sie über die offenen Forderungen im Zusammenhang mit ihren Immobilien informiert wären.

Um Zwangsvollstreckungen zu vermeiden, habe das Haus der Finanzen ein spezielles Anschreiben erstellt, das die betreffenden Personen über die Pflichten im Zusammenhang mit Grundbesitz in Deutschland informiert, heißt es weiter. Das Schreiben der Stadt sei als vorsorgliche Information gedacht, damit die Hausbessitzer mit der Stadt in Kontakt treten. Erfahrungsgemäß verbringen die Immobilienbesitzer in der Regel einige Wochen im Jahr in Deutschland. Die Stadtverwaltung erwarte keine sofortige Einreise der betroffenen Personen. Es dürfe auch ein Vertreter vor Ort mit einer Vollmacht ausgestattet werden. Sollten die Immobilienbesitzer persönlich vorsprechen wollen, müsse ein Dolmetscher mitgebracht werden, da in der Steuerabteilung niemand arabisch spreche. Angeschrieben wurden alle Personen aus dem arabischen Raum, die über Immobilienbesitz in Pirmasens verfügen. Die genaue Anzahl dürfe aufgrund der strengen Datenschutzrichtlinien im Steuerrecht nicht genannt werden.