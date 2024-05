Aaron Holaus: Ortsvorsteher-Kandidat in Oberauerbach Oldtimer, alte Mopeds und ein Traktor

Zweibrücken · In einer Serie stellt der Pfälzische Merkur die sieben Kandidaten vor, die bei der Wahl am 9. Juni in den Zweibrücker Vororten für das Amt des Ortsvorstehers kandidieren. Heute Aaron Holaus (FWG), der in Mittelbach-Hengstbach antritt.

21.05.2024 , 13:49 Uhr

Mit seinem Golf Cabrio aus dem Jahr 1992 fährt Aaron Holaus über die Landstraße. Foto: Samira Zimmermann