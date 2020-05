Michel verärgert über Kritik an Einzelhandelskonzept Gemeinsamhandel rügt Stadträte scharf

Unfall in Hornbach : Radler im Kreisel bei Kollision schwer verletzt

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 11.45 Uhr in Hornbach in der Zweibrücker Straße beim beim Einfahren in den Kreisel die Vorfahrt eines dort fahrenden 69-jährigen Radlers missachtet. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich Verletzungen am Kopf zuzog.