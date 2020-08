Fast 1800 Übernachtungen jährlich in Hornbach : Der Wohnmobil-Platz boomt

Hornbach Am Montag besuchte die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner die Stadt Hornbach, insbesondere um sich ein Bild über das Freizeit- und Touristikangebot der Klosterstadt zu machen. Der Stadtbeigeordnete Helmut Weiske (CDU) informierte die SPD-Politikerin bei einem Rundgang über das Spiel- und Freizeitgelände.

Angelika Glöckner, die auch Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheit der Europäischen Union ist, staunte nicht schlecht über das in Hornbach zumeist in Eigenleistung geschaffene Angebot an großem Abenteuerspielplatz, Premium-Wanderweg mit Aussichtsplattform, Freizeitgelände mit Sport- und Spielangeboten für Jung und Alt und vor allem über den 2016 entstandenen doppelten Wohnmobilstellplatz mit insgesamt 26 Stellplätzen.

Im Schnitt zähle man seither, so Weiske, fast 1800 Übernachtungen jährlich und auch in diesem Jahr sei die Nachfrage jetzt wieder auf einem hohen Niveau. An Wochenenden sei der Platz meist ausgebucht. Eine Leuchtturmfunktion für andere Gemeinden könne von solch einem Angebot ausgehen, gerade da der Trend wieder dahin gehe, die mobile Freiheit und gleichzeitig die Natur genießen zu können. Hornbach beeindrucke mit einer individuell geschaffenen Kulisse und Atmosphäre, besonders auch in der gepflegten Freundschaft zuden französischen Nachbarn.