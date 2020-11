1.FC Kaiserslautern : Mit mehr „Überzeugung“ nach Zwickau

FCK-Coach Jeff Saibene will sich noch nicht mit der Tabelle befassen. Foto: dpa/Matthias Balk

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern will im neunten Saisonspiel endlich den ersten Sieg schaffen. Dafür fordert Coach Jeff Saibene mehr Mut im Abschluss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nico Tielke

Die anhaltende Sieglosigkeit macht dem 1. FC Kaiserslautern und Trainer Jeff Saibene in der Dritten Fußball-Liga Sorgen. „Dass wir noch kein Spiel gewonnen haben, beschäftigt die Jungs, aber auch uns im Trainerteam. Ich versuche aber, das so wenig wie möglich zu thematisieren. Wenn wir weiter gut arbeiten, werden wir auch belohnt. Wir wollen unbedingt den ersten Sieg“, sagt Saibene vor dem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau an diesem Samstag (14 Uhr).

Die Sachsen, in der Tabelle sechs Plätze vor dem FCK, strauchelten zuletzt auch. Zwickau verlor die letzten drei Heimspiele am Stück. Erst am Mittwoch setzte es die nächste Niederlage zuhause im Nachholspiel gegen Aufsteiger Türkgücü München. FCK-Coach Saibene warnt trotzdem vor dem kommenden Gegner. „In Zwickau ist es immer schwer. Da geht es immer auch darum, den Kampf anzunehmen“, sagt der Trainer. Besonders gefährlich sei die Größe und Robustheit des Gegners. Die FCK-Hintermannschaft müsse sich vor allem auf den hochgewachsenen Zwickau-Stürmer Ronny König einstellen, von dem immer Gefahr ausgehe. Insbesondere durch Ablagen auf die Mitspieler per Kopf.

Wie will der FCK das Spiel in Westsachsen angehen? Saibene möchte an die Leistung gegen Rostock vom Montag anknüpfen – mit mehr offensiver Durchschlagskraft. In der Partie ließen die Roten Teufel so gut wie nichts zu. „Was wir brauchen ist mehr Überzeugung. Mehr Präsenz in der Box und auch mehr Mut im Abschluss“, fordert Saibene, der das letzte Spiel mit seinem Team ausführlich in der Videoanalyse durchgegangen war. Eine Lehre aus dem Spiel: Man müsse es mehr aus der zweiten Reihe probieren, denn der FCK schaffte es häufig sich in den Bereich 20 Meter vor dem Gegnerischen Tor vorzuspielen.

Ein Schwerpunkt im Training? „Wir üben Abschlüsse fast jedes Mal – aber Spiel und Training ist nunmal was anderes“, erklärt Saibene die bisher magere Ausbeute an Treffern in dieser Saison. Vielleicht platze gegen Zwickau ja der Knoten.

In der Stürmerhierachie hat derzeit Marvin Pourie ganz klar die Nase vorn. Dahinter lies Saibene Marlon Ritter als eine Art hängende Spitze agieren. Eine neue Option könnte Lucas Röser sein, der zuletzt zweimal nicht im Kader stand. Saibene lobt jedoch die Trainingsleistung des 26-Jährigen und stellt ihm ebenso wie dem Ex-Zwickauer Elias Huth einen Einsatz in Aussicht. Auch Mittelfeldspieler Nicolas Sessa könnte nach dreimonatiger Verletzungspause erstmals ein Kandidat für den Kader der Roten Teufel sein.

Der FCK hat in dieser Saison zwar erst dreimal verloren – aber schon fünfmal Remis gespielt. Foto: dpa/Uwe Anspach