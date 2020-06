Kostenpflichtiger Inhalt: gesund leben : Frühstück besser für die Figur als Abendessen

Um abzunehmen, lassen Übergewichtige häufig das Frühstück weg, essen jedoch am Abend eine große Hauptmahlzeit. Doch es sollte besser umgekehrt sein, wie neue Forschungsergebnisse nahelegen. Foto: Getty Images/Geber86

Saarbrücken Unser Körper verbrennt morgens bis zu 2,5-mal so viele Kalorien wie am Abend. Ein üppiges Frühstück wird daher stärker in Körperwärme umgewandelt, ein Abendessen hingegen als Fettpolster abgelagert.

Je nach Tageszeit verbrennt unser Körper unterschiedlich viele Kalorien. Das ist offenbar genetisch bedingt. Um Übergewicht oder Blutzuckerspitzen bei Typ-2-Diabetes zu vermeiden, sollte daher ein ausgiebiges Frühstück einem üppigen Abendessen vorgezogen werden. Das ist das Ergebnis einer Studie an der Universität Lübeck.

Seit Jahren streiten selbst Wissenschaftler darüber, ob die Tageszeit eine Rolle dabei spielt, wie viele Kalorien der Körper verbrennt. Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen. Außerdem ist umstritten, ob die Menge der aufgenommenen Energie sich darauf auswirkt, ob der Körper zu unterschiedlichen Tageszeiten mehr oder weniger Kalorien verbrennt.

Forscher der Universität Lübeck haben jetzt unter Leitung der Professorin Dr. Kerstin Oltmanns untersucht, ob die Thermogenese des Körpers, die Erzeugung von Wärme aufgrund von Stoffwechselprozessen, bei identischen Mahlzeiten zu unterschiedlichen Tageszeiten gleich oder unterschiedlich ist. Je mehr Wärme der Körper erzeugt, desto mehr Kalorien verbrennt er dabei. Zudem überprüften die Wissenschaftler, ob die Thermogenese anders abläuft, wenn man kalorienarme Mahlzeiten statt hochkalorienhaltige zu sich nimmt.

An der Studie nahmen 16 normalgewichtige Männer teil. Zunächst aßen sie ein Frühstück mit wenigen Kalorien und ein Abendessen mit vielen Kalorien. An einem anderen Tag war es umgekehrt: ein üppiges Frühstück mit vielen Kalorien und ein karges Abendessen mit wenigen Kalorien. Die Forscher maßen nach jeder Mahlzeit die durch die Nahrung angekurbelte Thermogenese, also die aktuelle Wärmerzeugung der Probanden, und den Glukosestoffwechsel. Darüber hinaus wurden Hungergefühle und Appetit auf Süßigkeiten miteinander verglichen.

„Die Ergebnisse zeigen, dass die durch die Mahlzeit hervorgerufene Thermogenese am Morgen um das 2,5-Fache höher liegt als am Abend, egal ob man viele oder nur wenige Kalorien aufnimmt“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin und Studienleiterin Juliane Richter. „Der Anstieg des Blutzucker- und Insulinspiegels war nach dem Frühstück im Vergleich zum Abendessen deutlich vermindert.“ Allerdings führte ein kalorienarmes Frühstück während des ganzen Tages zu verstärkten Hungergefühlen, insbesondere auf Süßigkeiten.

Aus ihren Ergebnissen ziehen die Wissenschaftler einige Schlussfolgerungen: Die Kalorienverbrennung nach einer Mahlzeit ist grundsätzlich am Morgen deutlich höher als am Abend. Dieser genetisch bedingte Tagesrhythmus bleibt auch bei einer kalorienarmen Ernährung erhalten, zum Beispiel während einer Diät, um abzunehmen. Darüber hinaus kann der verstärkte Appetit auf Süßes nach einem kalorienarmen Frühstück dazu verführen, im Verlauf des Tages oft Snacks zu verzehren.

Nach dem Abendessen kommt es zu einem höheren Anstieg von Glukose und Insulin im Vergleich zum Frühstück. „Daher sollte ein ausgiebiges Frühstück einem üppigen Abendessen vorgezogen werden, um Übergewicht oder Blutzuckerspitzen bei Diabetes Typ 2 zu vermeiden“, schreiben die Forscher.