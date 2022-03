Bürgerschaftliches Engagement : Drei Saarländer zu Gast beim Bundespräsidenten

Berlin „Zusammenhalt in Krisenzeiten“ – unter diesem Motto hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag Kommunalpolitiker und engagierte Vertreter und Vertreterinnen aus der Gesellschaft zum Gespräch ins Schloss Bellevue eingeladen.

Gegenstand des Gesprächs waren die Versorgung und Integration ukrainischer Flüchtlinge, die Zukunft nach der Pandemie und gelungene Beispiele für soziale Projekte. Steinmeier dankte seinen Gästen dafür, „dass Sie sich nicht lange fragen, was das Land für Sie tun kann, sondern selbst was für Ihr Land tun.“ Gegenüber der SZ hob Isolde Ries vor allem Helmut Kohlers Engagement hervor: Weil dank seiner Initiative kürzlich der Spielplatz und die Aussichtsplattform am Lumpenberg sowie ein Kunstprojekt zwischen Luisenthal und Altenkessel fertiggestellt wurde, sei man eingeladen worden. „In schwierigen Corona-Zeiten“, sagte Ries merklich stolz, „haben wir Beispielhaftes geleistet.“