Plastik muss man aus Meer fischen

Zu dem Artikel mit der Überschrift „Plastikmüll wird zum neuen grünen Topthema“ in der Saarbrücker Zeitung habe ich eine wichtige Anmerkung zu machen. Der Aussage, es helfe wenig, das, was an der Oberfläche schwimme, wieder einzusammeln, muss ich nämlich, auch wenn es sich um nur ein Prozent des gesamten Plastikmülls im Meer handelt, doch widersprechen. Denn wird dieses an der Meeresoberfläche schwimmende Plastik nicht abgefischt, verwandelt es sich in Mikroplastik, und das ist mit heutigen Mitteln nicht wieder zu beseitigen. Außerdem gefährdet es auch noch Meereslebewesen.

Thomas Miesel, Neunkirchen