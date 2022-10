Antibiotikaresistenzen: Mehr als eine halbe Million Todesfälle in Europa: Seattle – In der WHO-Region Europa, zu der auch die Republiken der ehemaligen Sowjetunion in Zentralasien gehören, sind im Jahr 2019 schätzungsweise 541.000 Menschen mit… https://t.co/Rmh1PPAKCy pic.twitter.com/OciZN2Sc20