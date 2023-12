In Supermarkt und Discounter Pfand, Deckel, Tierwohl – was sich 2024 beim Einkaufen ändert

In der Haltungsform 3 haben die Tiere Kontakt mit dem Außenklima, etwa durch eine offene Stallseite – oder einen überdachten Außenbereich. Außerdem haben die Tiere mehr Platz und werden gentechnikfrei gefüttert. In der Haltungsform 4 (Premium) haben die Tiere tatsächlich Auslauf im Freien und am meisten Platz im Stall. Das Futter ist auch hier ohne Gentechnik und zudem regional.