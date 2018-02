später lesen Pyeongchang 2018 Peta protestiert halbnackt gegen Pelz bei Olympia Teilen

Olympischer Härtetest bei minus zehn Grad Celsius: Bekleidet nur mit weißer Unterwäsche, hat eine Aktivistin der Tierrechtsorganisation Peta am Dienstag in der Olympiastadt gegen das Tragen von Pelz bei den Spielen in Pyeongchang protestiert.