Pastor Brand erhält Wanheimer Taler

Der Wanheimer Taler geht in diesem Jahr an Pfarrer Friedrich Brand, der noch bis Dezember in der Wanheimer Gemeinde als Seelsorger tätig war. Die Auszeichnung wurde ihm beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins Wanheim in den Rheinlustterrassen verliehen. Volker Poley