Ladendetektiv wird bei Ladendiebstahl ertappt

Ein Supermarkt-Angestellter beobachtete den Mann, als er Ware aus dem Regal nahm und in seine Tasche steckte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.Die Verpackung warf er kurz darauf in einen Abfalleimer. Die Polizei, die am Dienstagabend von den Angestellten informiert wurde, stellte den Mann. In seinem Auto fand sich weiteres Diebesgut. Der Mann, der berufsmäßig Ladendiebstahl verhindern sollte, hatte demnach auch in anderen Geschäften geklaut. Ihm droht laut Polizei nun der Verlust seines Arbeitsplatzes. Ob der Mann aufflog, als er bei seinem eigenen Arbeitgeber zugriff, vermochten die Beamten nicht zusagen.

(felt/dpa)