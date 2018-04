später lesen Während Streits mit seiner Frau Mann klettert auf Baum und muss gerettet werden Teilen

Das war wohl ein eher ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr: Während eines Streits mit seiner Ehefrau ist ein 47-Jähriger in Wörth am Rhein bis in 15 Meter Höhe auf einen Baum geklettert - und musste heruntergeholt werden.