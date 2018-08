später lesen Vorfall in Mecklenburg-Vorpommern Migrant in Wismar krankenhausreif geprügelt Teilen

In einem Park in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 20-jähriger Zuwanderer ausländerfeindlich beschimpft und verprügelt worden. Er wurde schwer verletzt und wird derzeit im Krankenhaus behandelt.