23-Jährige aus Berlin stürzt in Tirol in den Tod

Wie die Polizei in Innsbruck am Dienstag mitteilte, passierte der tödliche Unfall am Montagabend in einer steilen Felswand des Wilden Kaisers nahe der Grenze zu Bayern. Die 23-jährige Berlinerin war mit einem 47-jährigen deutschen Kollegen in einer Bergflanke geklettert, als die zwei wegen eines Unwetters ihren Abstieg unterbrechen mussten.

Danach versuchten beide Alpinisten getrennt voneinander die Route wiederzufinden. Dabei sei die Frau im noch nassen Gelände abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Bergretter fanden sie in den frühen Morgenstunden tot auf. Ihr Kletterpartner blieb unverletzt.

(felt/dpa)