Frau gesteht Tötung von 25-Jähriger aus dem Raum Düsseldorf

Die österreichische Freundin des Opfers habe die Tat gestanden, berichtete die Polizei am Sonntagabend. Die 25-Jährige lebte in Wien. Die junge Frau wurde am Samstag in einem Hotelzimmer stranguliert aufgefunden.

Die Frauen hatten am Freitag für eine Nacht in das Hotel eingecheckt. Samstagmorgen habe die Österreicherin der Rezeption gemeldet, dass ihre Freundin bewusstlos sei, sagte ein Polizeisprecher. Ermittler fanden die 25-Jährige auf dem Boden, über sie war eine Decke gelegt. An ihr wurden Würgemale entdeckt.

(felt/dpa)