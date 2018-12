Kurz vor Weihnachten ging es im TV-Studio bei Günther Jauch bei der Weihnachtsedition von „Wer wird Millionär“ am Freitagabend etwas delikater zur Sache als sonst. Der Grund: Kandidat Andreas Segl hatte mächtig Probleme bei der 500-Euro-Frage, die wie folgt lautete: Wobei handelt es sich um ein konjugiertes Verb? A: oberweitencheck, B: brüstetest, C: vorbaukontrolle, D: busenprobe.

Segl wurde wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Denn der Saarbrücker hatte nicht den Hauch einer Ahnung und landete am Ende nicht beim korrekten Wort „brüstetest“ sondern „oberweitencheck“.

Doch Jauch sprang dem Kandidaten zur Seite und las ihm laut und deutlich die Frage noch einmal vor – dann war Segl dran. Als er laut und deutlich vorlies, fiel so langsam der Groschen. „Ich brüste mich mit etwas? Ist es das?“.

Das war es und so übersprang Segl auch die 500-Euro-Hürde. Am Ende landete er bei 125.000 Euro. Doch in Erinnerung wird eindeutig die „Brüste“-Frage bleiben.

(mja)