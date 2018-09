Polizei stoppt 11-jährigen Autofahrer

Sein Verlangen nach Süßigkeiten hat einen Elfjährigen aus Niedersachsen zum Autofahrer werden lassen. Nach Hinweisen eines Zeugen stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Jungen im Auto seiner Mutter in der Gemeinde Schöningen, wie die Polizei am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Nach eigenen Angaben wollte er zu einem Supermarkt, um Süßes einzukaufen. Zehn Kilometer hatte er bereits unfallfrei zurückgelegt.

Nachdem sie von dem Zeugen am Dienstagnachmittag zu dem fahrenden Auto gelotst worden waren, erkannten die verdutzten Beamten hinter dem Steuer tatsächlich ein Kind. Der junge Fahrer habe auf die Haltezeichen hin allerdings höchst professionell reagiert, indem er sein Fahrzeug "sicher an den rechten Fahrbahnrand lenkte und anhielt", wie die Einsatzkräfte weiter mitteilten.

Die dafür benötigten Fahrkenntnisse habe sich der Elfjährige beim Treckerfahren angeeignet, erfuhren die Beamten später. Sie brachten den Jungen zurück zu seiner völlig überraschten Mutter. Er hatte heimlich die Autoschlüssel an sich genommen und war unbemerkt mit dem Familienaufzug zu seinem Ausflug aufgebrochen.

(ubg/AFP)