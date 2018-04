Vorwürfe gegen Korrespondenten des WDR

Nach Recherchen von stern und Correctiv erhielt der Korrespondent nach der Aufarbeitung des Falles in den ersten Monaten des Jahres 2017 keine Abmahnung. Die Vorwürfe wurden allerdings in seiner Personalakte vermerkt. Der WDR erklärte auf Anfrage, man habe Fälle sexueller Belästigung "mit dem Maximum an rechtlichen und disziplinarischen Möglichkeiten" verfolgt. In den vergangenen zehn Jahren sind nach Angaben einer Sprecherin sieben Fälle aktenkundig geworden. Nach Informationen von "Stern" und Correctiv befindet sich darunter ein weiterer bekannter Journalist des Senders, der in "Tagesschau" und "Tagesthemen" zu sehen ist.

Die Praktikantin zeigte sich enttäuscht über die Konsequenzen für den Korrespondenten. Ein Eintrag in die Personalakte sei ihrer Meinung nach eine zu milde Reaktion.

(RP)