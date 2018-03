später lesen Vorfall bei Freiburg löst Debatte aus Von Zweitklässler verletzte Lehrerin ein Einzelfall FOTO: dpa, kno vfd FOTO: dpa, kno vfd Teilen

In einer Grundschule in Teningen bei Freiburg hat ein Siebenjähriger eine Lehrerin unabsichtlich mit einem Messer verletzt. Der Fall löst eine Debatte über Gewalt an Schulen aus - und verunsichert Lehrer, Eltern und Schüler.