Verteidiger von Bill Cosby hält Eröffnungsplädoyer

Der neu aufgerollte Strafprozess gegen den US-Entertainer Bill Cosby wegen sexueller Nötigung ist gestern mit dem Eröffnungsplädoyer der Verteidigung fortgesetzt worden. Vor dem Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania geht es um die Frage, ob Cosby 2004 die Universitätsangestellte Andrea Constand sexuell missbrauchte. Der Entertainer weist die Vorwürfe zurück. Cosbys neuer Verteidiger Thomas Mesereau, der einst einen Freispruch für den Sänger Michael Jackson in einem Prozess wegen Kindesmissbrauchs errang, bezeichnete Constand in seinem Eröffnungsplädoyer als "Trickbetrügerin". Sie habe schon länger finanzielle Probleme gehabt und von Cosby (80) nichts als "Geld, Geld, Geld" gewollt.