Verdirbt die Frau ganz links dieses Hochzeitsfoto?

Fünf Jahre lang trug eine Frau ein dunkles Geheimnis mit sich. Einen Vorwurf, der jeden treffen würde, der mindestens zu zwei Prozent Mensch ist. Dabei sah sie selbst die Sache ganz anders. Sie fühlte sich ungerecht behandelt. Doch erst kürzlich wurde das Gefühl so stark, dass sie sich im Internet offenbarte. Und so postete sie am Sonntag zwei Fotos ins soziale Netzwerk „Reddit“ mit der Überschrift: „Vor fünf Jahren wurde mir gesagt, ich habe im Alleingang einige Hochzeitsfotos ruiniert. Aber ich denke, ich habe sie besser gemacht… ich bin die Frau ganz links.“

Beide Aufnahmen zeigen Braut und Bräutigam mit ihren Gästen auf einer Wiese. Rechts die Männer, links die Frauen, in der Mitte das Brautpaar. Doch anstatt bloß zur Salzsäule erstarrt in die Kamera zu grinsen, springen alle in die Luft, mal mehr, mal weniger albern. Doch die Frau ganz links im lila Kleid übertrifft sie alle. Auf dem oberen Foto springt sie wie Hulk in die Luft, im zweiten scheint sie sich zwischen Jubelpose und unerträglichem Schmerz nicht entscheiden zu können. Ja, sie fällt auf.

Doch das Foto ist nur der halbe Spaß. Zahlreiche Reddit-User überbieten sich mit witzigen Kommentaren, mehr als 3200 sind zusammengekommen. „Ich bin beeindruckt davon, wie hoch du trotz deiner High Heels springst. Sogar die Braut hat ihre Schuhe gewechselt“, schreibt ein User. Ein anderer stellt sich ebenfalls auf ihre Seite: „Auf Fotos zu springen ist grundsätzlich Mist, also konnte niemand ruinieren, was eh schon verdorben war.“ Ein weiterer meint: „Auf dem ersten Fotos siehst du aus, als wärst du in Maschinengeschwindigkeit angerauscht und Momente davon entfernt, in den Boden zu knallen und jeden auf dem Foto zu vernichten.“

Dieser User sieht es kritisch: „Paare zahlen einen Haufen Geld für diese Fotos. Noch in 20 Jahren wird sich die Braut sich wünschen, die Userin hätte sich nicht so von den anderen abgehoben, weil in den vergangenen zwei Jahrzehnten jeder sagte, dem sie die Fotos zeigte: Haha, was zum Teufel macht die Frau da?“

Schließlich schießen sich die Reddit-Kommentatoren auf eine weitere Frau ein, die ebenfalls ein Kleid in lila trägt, aber kaum in die Luft springt. In Wahrheit sei sie es, die das Foto ruiniere. „Sie gibt sich nicht nur keine Mühe, ich glaube, sie ist gar nicht echt“, schreibt einer. Der Beweis: Auf beiden Fotos nimmt sie dieselbe Pose ein. Wie das geht? „Sie ist entweder eine aufblasbare Puppe oder ein Android.“