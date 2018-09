Polizei erschießt „Emergency-Room“-Schauspielerin

Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte der Vermieter der 49-Jährigen die Polizei alarmiert, um den Gesundheitszustand der 49-Jährigen zu prüfen. Als die Beamten in ihrer Wohnung in Pasadena am Stadtrand von Los Angeles eingetroffen seien, sei Marquez ausgerastet.

Ein Psychologe und Polizisten hätten mehr als anderthalb Stunden auf sie eingeredet und versucht sie zu überreden, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Plötzlich habe Marquez eine Waffe gegriffen und damit auf die Polizisten gezielt. Daraufhin habe ein Beamter auf sie geschossen. Marquez' Waffe habe sich später als Luftpistole erwiesen.

Marquez spielte in der Fernsehserie "Emergency Room" von 1994 bis 1997 die Krankenschwester Wendy Goldman, außerdem hatte sie Rollen in den Serien "Seinfield" und "Melrose Place". Im vergangenen Jahr machte die Schauspielerin Schlagzeilen, als sie den "Emergency Room"-Star George Clooney beschuldigte, sie auf eine schwarze Liste gesetzt zu haben, weil sie sich offen gegen sexuelle Übergriffe und Rassismus ausgesprochen habe.

Clooney wies das zurück und erklärte, er habe keinerlei Einfluss auf die Rollenbesetzung bei der Serie gehabt.

(csi/AFP)