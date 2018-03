später lesen Auktion in New York Pollock-Bild soll bis zu 40 Millionen Dollar Wert sein FOTO: Teilen

Ein Bild des US-Malers Jackson Pollock könnte bei einer Auktion in New York bis zu 40 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) einbringen. Das "Number 32, 1949" betitelte Gemälde solle am 16. Mai versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mit.