Dieses Freiluft-Urinal ärgert die Pariser

Bereits im vergangenen Jahr wurde in Paris das erste Freiluft-Urinal installiert. Nach und nach kamen mehr dazu. Doch seit eins mitten in der Stadt direkt an der Seine steht, sorgen die sogenannten Uritrottoirs für Unmut.