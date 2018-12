später lesen Video auf Facebook Feuerwehr Unterhaching bedankt sich für „perfekte Rettungsgasse“ FOTO: dpa / Britta Pedersen FOTO: dpa / Britta Pedersen Teilen

Nachdem am Samstagabend ein Mann auf der A995 in Bayern nach einem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt wurde, bildeten die Fahrer hinter ihm eine vorbildliche Rettungsgasse. Das imponierte den Einsatzkräften so sehr, dass sie sich dafür sogar auf Facebook bedankten. Von Marcel Romahn