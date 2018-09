Zehn Menschen bei Schiffsunglück in Trier verletzt

Das Boot setzte in einer Schleuse auf und neigte sich stark zur Seite, wie die Polizei in Trier am Montag mitteilte. Demnach befand sich das Fahrgastschiff mit 30 Passagieren in der Schleuse, als das Heck nach links ausscherte und dadurch zum Teil in eine Nische der Kammerwand ragte.

Beim auslaufendem Wasser setzte das Boot auf und neigte sich stark nach rechts. Nach einem ausgelösten Notstopp rutschte das Schiff von der Wand und richtete sich wieder auf.

Zehn Menschen wurden verletzt, ein Fahrgast verlor das Gleichgewicht und stürzte vom oberen Deck zwei Meter tief auf das Gangbord.

(mba/AFP)