Stars nehmen Abschied von der Queen of Soul

In feierlicher Atmosphäre haben sich Dutzende Prominente, Familienangehörige und Fans von der Queen of Soul Aretha Franklin verabschiedet. Ihr Gesang habe die Dissonanzen von Hass, Lügen, Rassismus und Ungerechtigkeit herausgefordert; er sei Offenbarung und Revolution zugleich gewesen, sagte Pastor William J. Barber II in einem Trauergottesdienst am Freitag in Detroit. Unter den Gästen waren Ex-Präsident Bill Clinton, Jesse Jackson, Stevie Wonder und Smokey Robinson. Die Veranstaltung dauerte acht Stunden.

Clinton sagte in einer Rede, er sei ein „Groupie“ gewesen und habe Franklin seit dem College geliebt. Mit Blick auf ihr Leben erklärte er, sie habe mit Mut gelebt - „nicht ohne Angst, aber ihre Angst überwindend“. Im November habe er sie noch bei einer Veranstaltung erlebt, erinnerte Clinton sich. Sie habe krank ausgesehen, ihn aber im Stehen begrüßt und gefragt: „Wie geht's dir, Baby?“

Sängerin Jennifer Hudson bewegte das Publikum mit dem Song „Amazing Grace“, Popstar Ariana Grande gab einen der größten Hits der Queen of Soul zum Besten, „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“. Faith Hill sang „What a Friend We Have In Jesus“. Stevie Wonder schloss die Trauerfeier schließlich ab. „Der Grund, warum wir heute hier sind, ist Liebe“, sagte der Soulsänger. Es sei eine Freude, zu wissen, dass die Queen of Soul „ein ewiges Leben der Glückseligkeit“ haben werde.

Stunden vor der Feier warteten Fans in langen Schlangen darauf, am Gottesdienst teilnehmen zu können. Ins Gebäude kamen aber nur geladene Gäste. Vor der Kirche standen bereits etwa zwei Dutzend rosafarbene Cadillacs - eine Hommage an Franklins 80er-Jahre-Hit „Freeway of Love“, in dem die Limousine prominent vorkommt.

Die Organisatoren betonten, es handle sich um einen Gottesdienst, nicht um eine Show. Bischof Charles Ellis sagte, er wolle, dass alle mit einer geistlichen Erweckung wieder nach Hause gingen - auch die Prominenten. Franklin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

