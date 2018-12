später lesen Nach tödlichem Angriff auf 28-Jährigen Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest in Göttingen fest FOTO: dpa / Swen Pförtner FOTO: dpa / Swen Pförtner Teilen

Twittern







Die Polizei hat nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in der Göttinger Innenstadt vier Tatverdächtige festgenommen. Die Männer sind in der Nacht zum Sonntag sowie am Sonntagvormittag in Göttingen gefasst worden.