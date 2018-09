Tierschützer finden fast 90 tote Elefanten

Tierschützer und Beamte haben in Botsuana zahlreiche tote Elefanten entdeckt. Bei einer Zählung des Bestandes in dem Land im Süden Afrikas seien die Kadaver von fast 90 erst vor kurzem getöteten Elefanten entdeckt worden, sagte Mike Chase von der Organisation Elefanten ohne Grenzen am Montag. Bei einer Zählung vor vier Jahren seien nur neun tote Elefanten gefunden worden.

Mit 130 000 Dickhäutern ist Botsuana das Land mit den meisten Elefanten in Afrika und galt bislang als weitgehend sicher für die Tiere. Es sei zu befürchten, dass Wilderer jetzt dort aktiv würden, nachdem sie zuvor die Bestände in Sambia und Angola dezimiert hätten, sagte Chase.

(dpa)