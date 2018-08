Deutscher stürzt in Punta del Hidalgo in den Tod

Ein 77-jähriger Deutscher ist bei einer Wanderung auf der Kanareninsel Teneriffa in den Tod gestürzt.

Rettungskräfte hätten die Leiche des Mannes am frühen Freitagmorgen mit einem Hubschrauber geborgen, berichtete eine lokale Nachrichtenseite. Die Ehefrau des Toten hatte am Donnerstagabend die Behörden alarmiert, nachdem ihr Mann nicht von dem Ausflug ins Hotel zurückgekehrt war. Der Vorfall ereignete sich in Punta del Hidalgo im Norden Teneriffas.

Lokale Medien schrieben, der Deutsche sei mit Tennisschuhen unterwegs gewesen, als der Sturz passierte.

(felt)