Familiendrama mit Grusel-Faktor

Worum ging’s? Kommissar Borowksi (Axel Milberg) lieferte sich in „Das Haus der Geister“ ein Psychoduell mit seinem alten Freund Frank Voigt (Thomas Loibl). Den hat er im Verdacht, nicht nur seine vor Jahren verschwundene Frau Heike umgebracht zu haben, sondern auch seine neue Frau Anna (Karoline Schuch) in den Wahnsinn treiben zu wollen. Die sieht sich von Heikes Geist verfolgt. Der mysteriöse Fall entpuppte sich letztlich als Familiendrama.



Was war gut? Der Stilmix aus Krimi und Thriller überzeugte auch dank starker Bilder. Die sommerliche Atmosphäre mit bunt-flirrenden Einstellungen kontrastierte die düstere Geschichte. Gewohnt gut auch die Besetzung des Kieler „Tatorts“. Neben Axel Milberg glänzte vor allem Nachwuchsstar Mercedes Müller als Tochter Sinja Voigt. Zudem feierte die neue Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) einen gelungenen Einstand: impulsiv, zupackend, sympathisch.



Was war nicht so gut? Das Ende war fast zu dramatisch, bisweilen wirkten zudem die Horror-Elemente etwas überzogen.



Wie geht es weiter? Von Mila Sahin – diesmal eher eine Nebenrolle – werden wir künftig sicher mehr zu sehen bekommen. Nach diesem Anfang ein Grund zur Freude.⇥Marlen Kess