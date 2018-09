Retter befürchten bis zu 200 Tote bei Fährunglück auf Victoriasee

Der Untergang der Fähre im tansanischen Teil des Victoriasees nimmt nach Befürchtung des Roten Kreuzes katastrophale Ausmaße an. Bis Freitag wurden mehr als 100 Leichen geborgen und 37 Menschen gerettet, teilte der Beauftragte der Region Mwanza, John Mongella mit. Mit noch mehr Opfern sei zu rechnen. Eine Sprecherin des Roten Kreuzes, Godfrida Jola, sagte der Nachrichtenagentur AP: „Es wird befürchtet, dass mehr als 200 Menschen tot sind.“

Sie stütze diese Schätzung auf Angaben von Fischern und Augenzeugen. Die Fähre „MV Nyerere“ habe viele Menschen an Bord gehabt, die von einem populären Markt heimkehrten. Niemand wisse, wie viele Menschen an Bord der am Donnerstagnachmittag gesunkenen „Nyerere“ gewesen seien, die auf der Fahrt zwischen Ukara und Bugolora kenterte und sank. Ausländer seien bisher nicht unter den Toten gewesen, sagte der Polizeichef von Mwanza, Jonathan Shanna.

Papst Franziskus hat sein Beileid für das Fährunglück bekundet. Er sei denen verbunden, die den Tod eines nahen Menschen betrauerten oder um das Leben eines Vermissten bangten, hieß es in einem Telegramm des vatikanischen Staatssekretariats an die staatliche und kirchliche Führung in Tansania, das am Freitag verbreitet wurde. Den Hilfs- und Rettungskräften sprach Franziskus Mut zu.

Fähren wie die „Nyerere“ haben oft Hunderte Passagiere an Bord und sind überfüllt. 1996 kamen beim Untergang einer Fähre auf dem Victoriasee mehr als 800 Menschen ums Leben, 2011 fast 200 Menschen, als im Indischen Ozean bei Sansibar eine Fähre sank.

An den Victoriasee grenzen Kenia und Uganda, die Südhälfte ist tansanisches Gebiet. Fährunglücke gibt es häufig, da viele Schiffe alt und in schlechtem Zustand sind.

(felt/dpa/KNA)