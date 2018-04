später lesen Tödliche Attacke auf Hundebesitzer Terrier-Mischling Chico soll vorerst doch nicht sterben Teilen

Twittern







() Nach der tödlichen Hundeattacke auf zwei Menschen prüft die Stadt Hannover, ob der Staffordshire-Terrier-Mischling Chico in eine Spezialeinrichtung kommt. Das Tierheim, in dem Chico derzeit untergebracht ist, habe vorgeschlagen, den Hund in einer speziell gesicherten Einrichtung für auffällig gewordene Tiere außerhalb Niedersachsens unterzubringen, teilte die Stadt gestern mit. Ursprünglich wollte man den Hund einschläfern. Ob diese Alternative gewährleisten kann, dass der Hund keinem Menschen mehr Schaden zufügt, werde geprüft. Mit dem Tierheim würden die nächsten Schritte erörtet, erklärte Stadtsprecher Udo Möller. Tierschützer hatten in einer Petition dazu aufgerufen, den Hund nicht zu töten. „Bitte lasst Chico leben! Er hatte nie ein gutes Hundeleben!“, hieß es online.