später lesen Kampfhund-Angriff Obduktion bestätigt tödliche Hundebisse in Hannover Teilen

Twittern







Nach dem Tod einer 52-jährigen Frau und ihres Sohnes in Hannover hat die Obduktion den Verdacht einer Hundeattacke bestätigt: Staffordshire-Terrier-Mischling „Chico“ hat seine Besitzer in ihrer Wohnung totgebissen. Das habe sich bei der rechtsmedizinschen Untersuchung bestätigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Warum der Hund am Dienstag angriff, ist weiterhin unklar.