Ein als Nikolaus tätiger Mann hat eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in einem Einkaufsmarkt im Kreis Kassel beendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schritt der 53-jährige Nikolaus beherzt ein, als zwei Männer in dem Geschäft in Niesetal aufeinander losgingen. dpa