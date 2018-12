später lesen Schuldunfähig Messer in Kopf gerammt: Mann muss in Psychiatrie Teilen

Weil er einem Sicherheitsmitarbeiter am Düsseldorfer Flughafen ein Messer in den Kopf gerammt hat, muss ein 24-Jähriger unbefristet in eine geschlossene Psychiatrie. dpa