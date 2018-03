später lesen Prozessauftakt Madsen bestreitet Mord vor Gericht Teilen

Zum Prozessauftakt zum Tod der Journalistin Kim Wall erschien der Angeklagte Peter Madsen in schwarzem T-Shirt und Jeans im vollbesetzten Gerichtssaal in Kopenhagen. Er äußerte sich selbst nicht, seine Anwältin erklärte aber, Madsen bleibe bei seiner Darstellung, dass Wall durch einen Unfall gestorben sei. In Verhören hatte er lediglich gestanden, Walls Leiche zerteilt und die Überreste über Bord geworfen zu haben.