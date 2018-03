Löwen stehen auf starken Kaffee

Auch Löwen mögen am Morgen starken Kaffee. Das beweisen Bilder aus dem israelischen Safari-Zoo bei Tel Aviv. Dort wurde für die Raubkatzen als Zeitvertreib auf einem Jutesack Kaffeepulver ausgestreut. Nach dem Aufwachen wälzten sich fünf Tiere begeistert darin. „Wenn Löwen in freier Natur etwas stark Riechendes finden, suhlen sie sich darin, um ihren eigenen Körpergeruch zu überdecken“, erklärte eine Sprecherin. „Das erleichtert ihnen die Jagd, weil Beutetiere sie so schwerer identifizieren können.“