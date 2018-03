Eine ziemlich große Spinne hat in einem Flugzeug nach München für Aufregung gesorgt. Die Riesenkrabbenspinne reiste Anfang März als blinder Passagier im Rucksack eines aus Australien kommenden Paars mit, wie der Münchner Zoll gestern mitteilte. Bereits im Flugzeug hatte das Pärchen die Spinne im Rucksack bemerkt. In München kümmerten sich dann Zöllner um die Spinne. Das Tierchen soll nun an Liebhaber vermittelt werden.

(AFP)