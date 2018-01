später lesen Beinahe-Katastrophe in der Türkei Flugzeug rutscht fast ins Meer Teilen

Twittern







Ein Passagierflugzeug der türkischen Linie Pegasus ist am Samstagabend bei der Landung im nordtürkischen Trabzon von der Piste abgekommen und fast ins Schwarze Meer gestürzt. Alle 168 Menschen an Bord seien in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden mit.