Fast jeder fünfte Mann nutzt auch den Frauenparkplatz

Was Frauen schon lange ahnten, ist endlich erwiesen: Fast jeder fünfte Mann in Deutschland parkt sein Auto schon mal auf einem Frauenparkplatz. 19 Prozent der Herren am Steuer geben das zu, so das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage unter rund 1700 Autofahrern – männlichen und weiblichen. Das ist ein Fehlverhalten, das geahndet werden muss, finden 42 Prozent der Befragten (darunter also auch Frauen, denen die Männer die Plätze wegschnappen). Jeder fünfte Mann findet wiederum, dass Frauenparkplätze andere Autofahrer diskriminieren. Nur sechs Prozent der Frauen sehen das so.