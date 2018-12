später lesen Rapper „Diego“ Ex-Castingshow-Kandidat nach Attacke in Psychiatrie Teilen

Als Rapper „Diego“ und Kandidat in der RTL-Fernsehshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sahen ihn Millionen – nun muss der 21-Jährige in ein Psychiatrie-Gefängnis. Das Düsseldorfer Landgericht habe am Freitag eine dauerhafte Unterbringung angeordnet, sagte eine Sprecherin. dpa