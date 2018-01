(dpa) Erneut sind zwei Häftlinge aus dem Gefängnis in Berlin-Plötzensee entkommen. Die Gefangenen seien gestern Morgen aus dem offenen Vollzug getürmt, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. Einer der beiden sei aber am Abend zurückgekommen. Erst am Donnerstag hatten sich vier Häftlinge den Weg in die Freiheit gebahnt. Ein fünfter meldete sich nicht aus dem offenen Vollzug zurück.