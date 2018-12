später lesen Kairo Vier Tote bei Anschlag auf Touristenbus in Ägypten Teilen

Bei einem Bombenanschlag in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind drei vietnamesische Touristen sowie ihr ägyptischer Reiseführer getötet worden. Durch die Explosion seien am Freitag zudem elf weitere Vietnamesen in einem Touristenbus sowie der ägyptische Busfahrer verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am späten Abend mit. afp/ap