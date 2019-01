später lesen Silvester Spanisches Dorf zieht Jahreswechsel wieder vor Teilen

Ein Dorf hat in Spanien den Beginn des neuen Jahres wie immer seit 2004 vorgezogen. In Villar de Corneja knallten die Korken am Montag schon um zwölf Uhr mittags, rund 70 Bewohner und Besucher wünschten sich „Feliz Año Nuevo! dpa