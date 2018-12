Auf dem romantischen Kuschelfoto strahlen Meis und der junge Mann in die Kamera. Als Bildunterschrift wählte die 40-Jährige lediglich ein rotes Herz - offenbar ihre Art, den Beziehungsstatus auf „vergeben“ zu setzen. Ihre Fans klickten bereits mehr als 45.000 Mal auf das „Gefällt mir“-Herzchen.

Knapp sechs Jahre ist es her, dass sich die hübsche Niederländerin von ihrem Mann trennte, dem Fußballprofi Rafael van der Vaart.

Auf einer Veranstaltung verriet Meis bereits Ende November der Bild-Zeitung: „Ja, ich date.“ Laut der niederländischen Tageszeitung AD handelt es sich bei dem Mann an ihrer Seite um den 29-jährigen Bart Willemsen - ein Filmproduzent aus den Niederlanden. Offenbar haben sich die beiden am Set des Films „Misfit“ kennengelernt, in dem Meis eine Rolle übernahm. Am 14. März 2019 soll der Film in die Kinos kommen.