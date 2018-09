später lesen Designer sagt Ja Guido Maria Kretschmer heiratet Lebenspartner auf Sylt Teilen

Twittern







Hochzeitsglocken auf Sylt: Modedesigner Guido Maria Kretschmer (53) hat seinen langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters (63) geheiratet. Die beiden gaben sich am Samstag in Keitum in der Kirche St. Severin das Ja-Wort.